Звезда TikTok стал жертвой стрельбы в кинотеатре в США

Звезда TikTok 19-летний Энтони Барахас и его 18-летняя подруга Райли Гудрич погибли в результате стрельбы в кинотеатре в Короне (Калифорния, США), сообщила местная полиция.

В понедельник Барахас и Гудрич смотрели в кинотеатре фильм «Судная ночь навсегда». После сеанса сотрудники кинотеатра обнаружили их с огнестрельными ранениями. Гудрич скончалась на месте, Барахаса доставили в больницу, но в субботу стало известно о его смерти. Задержан 20-летний подозреваемый. У Барахаса в TikTok был почти 1 млн подписчиков, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

Напомним, американская телекомпания ABC со ссылкой на данные исследовательской организации Gun Violence Archive сообщила, что инциденты со стрельбой в США в период с 17 июля по 23 июля унесли жизни не менее 430 человек.