“Нет никаких проблем”. Резников прокомментировал возможность имплементации в Украине “формулы Штайнмайера”

“Чтобы ее имплементировать в украинское законодательство, нужно всего-навсего вставить ее в текст закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей”, который действует с 2015 года и продлевается каждый год”, – сказал он.

По словам вице-премьера, в указанном законе “и без того есть пункт 10, который описывает эту формулу”.

“Нет никаких проблем. Если это единственное условие, я уверен – Украина с удовольствием на него пойдет. Нюанс в том, что ранее в рамках “Нормандской четверки” было принято решение обсуждать этот вопрос в политической рабочей группе ТКГ (трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. – “ГОРДОН”). […] И что имеем? Представители России и приглашенные ими говорят: “А нам сейчас это не надо, мы уже хотим этот закон переписать, он нам не нравится”, – объяснил Резников.

Он подчеркнул, что в таком случае при имплементации “формулы Штайнмайера” могут возникнуть проблемы.

“Дилемма: либо мы не должны их слушать, а взять и имплементировать “формулу Штайнмайера” – тогда не будет ли это считаться нарушением процедур Комплекса мер? Это вопрос к нашим европейским партнерам: если вы просите нас имплементировать формулу на уровне главы государства, означает ли это, что нужно прекратить соответствующие консультации в ТКГ? Что дальше? Что сделает Кремль в ответ для исполнения своей части Минских соглашений? Вопрос риторический”, – считает Резников.

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

1 октября 2019 года члены трехсторонней контактной группы и представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей дали письменное согласие на утверждение текста “формулы Штайнмайера”, которой предусматривается порядок вступления в силу нескольких пунктов Минских соглашений по поводу местных выборов в ОРДЛО. В письме, которое подписал тогдашний глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма, говорится, что Украина принимает текст формулировки имплементации “формулы Штайнмайера” в украинское законодательство, распространенный и согласованный дипломатическими советниками глав государств и правительств Украины, ФРГ, Франции и РФ.

Как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, положения “формулы Штайнмайера” заключаются в том, что закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей начнет действовать при условии проведения в этих районах местных выборов согласно законодательству Украины и после публикации отчета ОБСЕ о соответствии выборов стандартам организации.

Закрепление “формулы Штайнмайера” в украинском законодательстве зафиксировано в коммюнике по итогам саммита в нормандском формате, который состоялся в Париже 9 декабря 2019 года.

В 2019 году ряд областных, районных и городских советов в Украине выступили против “формулы Штайнмайера”. Помимо этого, в Киеве, Харькове, Одессе, Херсоне, Николаеве, Днепре, Кривом Роге, Запорожье, Львове, Мариуполе, Краматорске и других городах страны прошли акции протеста с лозунгом “Нет капитуляции!”.

В 2020-м и в начале этого года представители украинской власти публично практически не обсуждали вопрос введения “формулы Штайнмайера”.

В апреле 2021 года Резников дал интервью, в котором сказал, что в “формуле Штайнмайера” нет никакой “зрады” и “это фантастический документ”.

О необходимости имплементации “формулы Штайнмайера” в украинское законодательство 12 июля перед ужином с Зеленским в Берлине заявляла канцлер Германии Ангела Меркель. “Нам нужна имплементация так называемой формулы Штайнмайера в украинское законодательство. Мы хотим, чтобы в этих регионах были проведены выборы”, – сказала она.

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