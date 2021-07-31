Биологи обнаружили способ стимулировать пчел к опылению

На этот раз эксперименты проводились на шмелях, но ученые утверждают, что новый метод точно так же будет работать и в отношении медоносных пчел.

Оказалось, что кофеин очень эффективен, если необходимо стимулировать этих насекомых к опылению цветов. По крайней мере, шмели быстрее находили цветы по запаху и за единицу времени успевали посещать их значительно больше.

Здесь моно получить двойную выгоду, говорят исследователи. С одной стороны, опыление позволит получить больший урожай. С другой стороны, если подкармливать кофеином пчел, то можно рассчитывать на большее количество меда. Ранее кофеин также использовали как защитное о вредных насекомых средство. Однако шмелей и пчел он не отпугивает.