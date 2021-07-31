 

Ученые полагают, что Ирландия может оказаться незатонувшей частью древнего континента

31.07.2021, 23:08, Новости дня
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Ученые предполагают, что между Скандинавией и Гренандией некогда простирался довольно большой континент, который примерно 10 миллионов лет назад затонул. Одним из немногих оставшихся на поверхности частей суши на сегодня является остров Ирландия.

По другой теории, значительно раньше, примерно 200 млн лет назад распался континент Пангея, в результате чего образовалась обширная акватория северной части Атлантического океана.

Кроме того, ученые говорят о вулканическом происхождении Исландии. Эти острова образовались примерно 60 млн лет назад, напоминают эксперты. Предложенная теория о происхождении Ирландии несколько подмывает общепринятые представления о геологической истории Земли.



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