 

Врио главы Мордовии с волонтерами убрал территорию монастыря

31.07.2021, 23:04, Новости дня
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Врио главы Мордовии Артем Здунов присоединился к волонтерской акции по уборке территории православного Рождество-Богородичного мужского монастыря в Темниковском районе, где находится могила адмирала Федора Ушакова.

Это одно из мероприятий по подготовке к празднованию 20-летия канонизации святого праведного воина Феодора Ушакова. В местной деревне Алексеевка он провел последние годы жизни, а в монастыре находится его могила.

Руководитель региона, победители кадрового проекта «Моя Мордовия», участники волонтерских объединений и молодежного центра, жители Темникова и обители несколько часов расчищали набережную реки Мокша, очищали от зарослей большую площадь монастыря. Вместе с волонтерами Артем Здунов помог с уборкой монастырского приусадебного участка. Наместник монастыря отец Иннокентий отметил, что еженедельно сюда приезжает много паломников, но чтобы более сотни волонтеров приехали наводить порядок – такого на его памяти не было, говорится в сообщении на сайте правительства Мордовии.

Основные торжества по случаю 20-летия канонизации святого праведного воина Феодора Ушакова состоятся 4-5 августа. Научные, образовательные, культурно-просветительские мероприятия будут проходить до конца года. Министерство экономики, торговли и предпринимательства Мордовии прорабатывает туристские маршруты выездных экскурсий для кадетов военно-морских училищ и всех желающих. Также запланировано восстановление усадьбы адмирала Ушакова в деревне Алексеевка к 2025 году, когда будет праздноваться 280 лет со дня рождения непобежденного военачальника.



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