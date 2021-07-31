 

Нарышкин рассказал о работе Путина с документами Службы внешней разведки

31.07.2021, 23:04, Новости дня
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Глава российского государства Владимир Путин внимательно и подробно работает с материалами, которые поступают от Службы внешней разведки, сообщил директор СВР Сергей Нарышкин.

В эфире YouTube-канала «Соловьев Live» глава ведомства сказал, что в СВР гордятся этим и с «удовлетворением отмечают» работу Путина с документами. Нарышкин рассказал, что Путин «делает пометки, дает указания, дает поручения на дополнительную проработку». По словам Нарышкина, происходит общение «на одном языке», для сотрудников СВР «это очевидное свидетельство» того, что их «работа востребована». «Может быть, это самое главное», – сказал он. Нарышкин также рассказал, что познакомился с Путиным еще в 1980 году,  передает РИА «Новости».

Напомним, Нарышкин рассказывал, что познакомился с Путиным, когда был определен в разведывательное подразделение в Ленинграде, где уже работал нынешний президент России. Путин в 1985–1990 годах по линии Первого главного управления КГБ (советская внешняя разведка) работал в Дрездене (ГДР) в качестве директора местного Дома дружбы СССР–ГДР. В 2018 году телеканал «Звезда» впервые показал комнату, в которой жил Путин во время учебы на разведчика в Краснознаменном институте КГБ СССР (ныне Академия внешней разведки).



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