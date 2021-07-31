 

Космонавты провели экскурсию по модулю «Наука» на МКС

31.07.2021, 23:04, Новости дня
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Российский космонавт Олег Новицкий опубликовал видеоэкскурсию по многоцелевому лабораторному модулю «Наука», который пристыковался к МКС.

Новицкий обещал в Twitter в ближайшее время «провести более подробную экскурсию». На видеозаписи Новицкий и Петр Дубров открывают люки в модуль, после чего переходят в него, передает ТАСС.

Космонавты показали интерьер модуля, который пока заполнен доставленными грузами. В модуле есть спальное место, туалет, системы регенерации кислорода из воды и воды из урины, рабочие места для проведения экспериментов, передает РИА «Новости».

Вместе с Петром Дубровым приветствуем всех из нашего нового модуля #Наука!

Совсем скоро проведем для вас более подробную экскурсию) pic.twitter.com/Jtnb2Ju6Pl

— Oleg Novitskiy (@novitskiy_iss) July 31, 2021



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