 

“Система власти построена на марионетках”. Данилюк заявил, что у него конфликт не с Миловановым

31.07.2021, 22:16, Новости дня
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“Я не вижу смысла обсуждать действия Милованова. Этот человек полностью зависим без права на собственное мнение. В личном разговоре вчера Тимофей признал, что выполнил указание от Офиса президента – снять меня с конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности любым способом”, – написал экс-секретарь СНБО.

По его словам, Милованов предлагал ему обращаться в Окружной административный суд Киева.

“Именно в тот зашкваренный суд, который до сих пор не ликвидировали только потому, что судья [Павел] Вовк, как и Милованов, согласился быть “фунтом” Офиса президента. Вся система власти сейчас построена на марионетках. Марионетки возглавляют конкурсные комиссии, суды, органы государственной власти. Руководство страны гордится этим. И хочет, чтобы директор Бюро экономической безопасности также был карманным. А я не раз доказывал, что не прогибаюсь ни под кого”, – объяснил Данилюк.

Он считает, что его конфликт с Миловановым пытается представить как личный именно Офис президента Украины.

“У меня нет и просто не может быть конфликта с Миловановым. У меня конфликт с его хозяевами. Конфликт с руководителями страны по сути их политики. Я считаю, что сейчас объяснения должен давать [президент Украины Владимир] Зеленский”, – подчеркнул Данилюк.

Он перечислил, о чем хотел бы узнать от Зеленского:

о “треше с забавным похищением” экс-судьи Николая Чауса из Молдовы и в Виннице;
о провале международной политики, которая приводит к запуску газопровода “Северный поток – 2”;
о словах представителей команды власти “о ядерном шантаже или повороте на Восток”;
объяснения по поводу “саботажа конкурса” на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры;
объяснения “относительно вмешательства” главы Офиса президента Андрея Ермака в конкурс на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ).

“Я и общество требуем объяснений и ответов на эти важные вопросы. А “фунты” пусть общаются с “фунтами”, – заявил Данилюк.

https://www.facebook.com/o.danyliuk/posts/2980273598959744

Контекст:

О подаче заявок на участие в конкурсе на пост главы БЭБ сообщали Данилюк, бывший и.о. главы Государственной фискальной службы Сергей Солодченко и нынешний глава ГФС Вадим Мельник. Всего на конкурс заявки подали 59 участников, допустили к участию 48 кандидатов.

29 июля между Миловановым и Данилюком произошел конфликт. Два политика устроили публичную перепалку из-за того, что Данилюка, который подал документы на конкурс по отбору главы БЭБ, дисквалифицировали. Причина дисквалификации в том, что диплом о высшем образовании политика (Индианского университета) не признала конкурсная комиссия.

Экс-секретарь СНБО подчеркивает, что на подачу документов давали три недели и за это время нострифицировать диплом в Украине невозможно. Милованов, который возглавляет конкурсную комиссию, считает, что Данилюк мог раньше пройти эту процедуру, так как нострификация дипломов в Украине введена с 2015 года.

31 июля Милованов написал, что “если забыть о фамилиях”, то произошло следующее: “Кандидат на главу Бюро экономической безопасности пригласил к себе на день рождения председателя конкурсной комиссии по отбору главы (приглашение и подтверждение на фото). И ударил его. Почему? Потому что кандидату не понравилось решение комиссии о его отстранении от конкурса. Кандидат говорит, что он реформатор, что на комиссию оказывалось давление, чтобы его отстранить. А на самом деле давление оказывает сам реформатор. И тогда это не реформатор, а гопник”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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