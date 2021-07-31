 

Статья Путина об Украине напоминает заявления Молотова о Польше в 1939 году – Илларионов

31.07.2021, 22:16, Новости дня
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“Что касается жанра, стиля, лексики, это воспроизведение всего того, что было написано господином Молотовым в 1939 году с 17 сентября по 31 октября в отношении Польши. 17 сентября Молотов выпустил так называемую дипломатическую ноту, которая была передана послу Польши, затем он выступил по радио и 31 октября выступил на сессии Верховного совета”, – сказал он.

Российский экономист считает, что документы Путина и Молотова аналогичны.

“Например, известное заявление Молотова “Польша – это уродливое детище Версальского договора”. В статье Путина мы читаем: “Украина – это детище советской эпохи”. И таких аналогий там около двух десятков. Те, кто писал и помогал Путину создавать это произведение, по-прежнему мыслят в стилистике 1939 года. Это подход не к Финляндии после Второй мировой войны, это подход к Балтийским странам в 1940 году и подход к Польше в 1939 году, это попытка установления контроля над Украиной, попытка ликвидировать украинскую государственность, суверенитет”, – заявил Илларионов.

Контекст:

23 августа 1939 года СССР и Германия решили разделить сферы влияния в Восточной Европе и подписали договор о ненападении. Документ известен как пакт Молотова – Риббентропа, по фамилиям министров иностранных дел СССР и Германии, которые поставили под ним подписи. Спустя неделю после заключения пакта Германия напала на Польшу, что стало началом Второй мировой войны. Закончилась война 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии.

12 июля 2021 года на сайте Кремля на украинском и на русском языках была опубликована статья Путина “Об историческом единстве россиян и украинцев”. Автором материала на 5 тыс. слов указан сам Путин. В нем утверждается, что “россияне и украинцы – один народ, одно целое”, а современная Украина – это “детище советской эпохи”.

Появление статьи глава Кремля анонсировал 30 июня. Президент Украины Владимир Зеленский тогда отвечал ему, что были бы украинцы и россияне одним народом – над Госдумой развевался бы желто-голубой флаг, а в Москве, “скорее всего, ходили бы гривны”.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уже после выхода материала 12 июля отметил: “Эта статья рельефно подчеркнула главное: в РФ так и не поняли, что такое Украина”.

Зеленский 13 июля обратил внимание на появление украинской версии статьи. “Приятно, что знает украинский язык. Значит, все правильно делаем”, – сказал он.

В украинском и российском сегменте Facebook, Twitter и Telegram статья вызвала бурное обсуждение. “Просто живите своей жизнью, перестаньте отравлять жизнь другим и, как говорит Лесь Подервянский, отъ…битесь от нас. Статьи он пишет”, – отреагировал на материал бывший заместитель генерального директора “Укроборонпрома”, экс-нардеп и журналист Мустафа Найем.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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