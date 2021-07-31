 

Китай упрочил лидерство в медальном зачете Олимпиады в Токио. Украина – 65-я

31.07.2021, 18:40, Новости дня
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У китайской сборной на 31 июля уже 21 золотая медаль, что на две больше, чем было днем ранее.

Японские спортсмены в субботу не завоевывали первых мест, у них осталось 17 наград высшей пробы.

На третьем месте по-прежнему идут США (16 золотых медалей, плюс две за день).

У американских и китайских спортсменов одинаковое общее количество завоеванных наград – по 46.

Украина, для которой теннисистка Элина Свитолина сегодня завоевала пятую бронзовую награду, располагается в медальном зачете на 65 месте. Предыдущий олимпийский день страна завершила на 58 месте.

Всего олимпийские награды получали уже 76 стран.

Скриншот: olympics.com

Скриншот: olympics.com

Скриншот: olympics.com

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24-го июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23-го июля по 8 августа. В Олимпиаде примет участие около 11 тыс. спортсменов из более чем 200 стран мира.

У Украины до 31 июля было четыре олимпийские медали, все бронзовые – в женском дзюдо, в мужском фехтовании, в стрельбе из пневматического пистолета и в заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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