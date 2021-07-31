 

Ротвейлер напал на маленькую девочку и младенца в Подмосковье

31.07.2021, 18:34, Новости дня
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Ротвейлер напал на четырехлетнюю девочку и 11-месячного мальчика в Чеховском районе Подмосковья, дети госпитализированы, младенец находится в тяжелом состоянии.

«По предварительной информации, 11-месячный мальчик и его четырехлетняя сестра находились на улице около частного домовладения в коттеджном поселке Солнечный круг деревни Филипповское. В какой-то момент собака породы ротвейлер выбежала с территории участка и напала на детей», – говорится в сообщении прокуратуры Московской области.

Оба ребенка сейчас в больнице, мальчик находится в тяжелом состоянии.

Чеховская прокуратура в ходе проверки установит обстоятельства произошедшего и даст оценку исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, а также об ответственном обращении с животными. Следствие также проводит проверку по данному факту, ее ход поставлен на контроль в прокуратуре.

«В какой-то момент находящаяся на участке собака породы ротвейлер, содержащаяся на цепи, сорвалась с ошейника и выбежала на улицу, где сначала напала на четырехлетнюю девочку, а после, повалив коляску, в которой находился 11-месячный мальчик, стала кусать его за голову», – уточнили в СУ СК по Московской области.

Пока мать детей и хозяйка собаки пытались оттащить животное, на крик подоспели прохожие, которые смогли отогнать собаку и вызвали скорую помощь.

Ранее бродячие собаки насмерть загрызли ребенка в Башкирии.



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