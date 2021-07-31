 

МИД счел сфабрикованным дело осужденного за шпионаж политика в Литве

31.07.2021, 17:41, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Дело в отношении Альгирдаса Палецкиса, осужденного в Литве за работу якобы на российскую разведку, сфабриковано и носит политизированный характер, сообщил замдиректора департамента информации и печати МИД Александр Бикантов.

«Данное уголовное дело изначально сфабриковано и носит политизированный характер. Оно является очередным примером использования Вильнюсом карательного правосудия в отношении тех, кто имеет отличный от официальных властей взгляд на вопросы истории», – приводит ТАСС слова Бикантова.

Указывается, что за свободное выражение мнения в рамках своего журналистского расследования событий 13 января 1991 года у Вильнюсской телебашни Палецкис уже привлекался к уголовной ответственности в 2011 году. «Очевидно, что изучение им этой темы, а также его идущие вразрез с линией официального Вильнюса заявления в пользу нормальных добрососедских отношений с Россией вызвали у властей Литвы новый приступ агрессии против свободомыслия и желание отомстить этому смелому человеку, истинному патриоту своей страны», – подчеркнул Бикантов, добавив, что политик был приговорен к шести годам лишения свободы без каких-либо убедительных доказательств его вины.

По словам дипломата, вопрос о противозаконном судилище над Альгирдасом Палецкисом наряду с другими фактами «творящегося в Литве беззакония» будет ставиться на обсуждение в профильных международных организациях.

Напомним, Шяуляйский окружной суд осудил на шесть лет бывшего литовского политика Альгирдаса Палецкиса, он обвинен в шпионаже в пользу России. Приговор не является окончательным и может быть обжалован в Апелляционном суде Литвы. Уточняется, что генпрокуратура предлагала наказать Палецкиса девятью годами лишения свободы.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась в деталях дела Палецкиса.

По версии литовской прокуратуры, до своего ареста Палецкис в 2017–2018 годах неоднократно встречался в РФ с бывшим командиром группы «Альфа» Михаилом Головатовым. В частности, Палецкис вместе со своим знакомым предпринимателем Деймантасом Бертаускасом 17–18 февраля 2017 года находился в Москве – и там они якобы договаривались о сотрудничестве с представителями партии «Единая Россия». Для этого Палецкис и Бертаускас, как считают прокуроры, и связались с Головатовым, а также с другим бывшим офицером «Альфы» Эдуардом Кругловым. Головатов, по мнению литовских следователей, завербовал Палецкиса и Бертаускаса – дабы те собирали информацию для российских спецслужб.

В декабре 2018 года литовские правоохранительные органы объявили о проведении расследования возможного шпионажа в пользу России, в котором подозрения были предъявлены «целой сети лиц», среди них бывшему лидеру партии «Социалистический народный фронт» Палецкису. Тогда сообщалось, что были задержаны и другие лица, однако их фамилии не разглашаются. По этому же делу в Литве 18 декабря 2018 года был задержан житель России, бывший лидер просоветской организации «Единство» Валерий Иванов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.07 / Сатановский: Шойгу может прибыть по вызову СБУ с эскортом в несколько дивизий

12.02 / Россия анонсировала создание с Китаем лунной станции

06.03 / Главе Закарпатской ОГА поручили установить причины вспышки COVID-19 в области

02.07 / WP – «сдвиг исторического масштаба» — Китай строит более сотни шахт для ядерных ракет

07.11 / Премьер Индии поздравил Байдена с «яркой победой»

30.09 / В РФ назвали победителя в дебатах Трампа и Байдена

06.03 / Лишний вес обнаружен у каждого пятого школьника в России

11.09 / ОЗХО не получила от Германии данных по Навальному

01.03 / CNBC – Китай способен удвоить ВВП к 2035 году, подтверждают эксперты

19.08 / В РФ провели более 33 млн тестов на коронавирус

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика