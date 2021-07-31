МИД счел сфабрикованным дело осужденного за шпионаж политика в Литве

Дело в отношении Альгирдаса Палецкиса, осужденного в Литве за работу якобы на российскую разведку, сфабриковано и носит политизированный характер, сообщил замдиректора департамента информации и печати МИД Александр Бикантов.

«Данное уголовное дело изначально сфабриковано и носит политизированный характер. Оно является очередным примером использования Вильнюсом карательного правосудия в отношении тех, кто имеет отличный от официальных властей взгляд на вопросы истории», – приводит ТАСС слова Бикантова.

Указывается, что за свободное выражение мнения в рамках своего журналистского расследования событий 13 января 1991 года у Вильнюсской телебашни Палецкис уже привлекался к уголовной ответственности в 2011 году. «Очевидно, что изучение им этой темы, а также его идущие вразрез с линией официального Вильнюса заявления в пользу нормальных добрососедских отношений с Россией вызвали у властей Литвы новый приступ агрессии против свободомыслия и желание отомстить этому смелому человеку, истинному патриоту своей страны», – подчеркнул Бикантов, добавив, что политик был приговорен к шести годам лишения свободы без каких-либо убедительных доказательств его вины.

По словам дипломата, вопрос о противозаконном судилище над Альгирдасом Палецкисом наряду с другими фактами «творящегося в Литве беззакония» будет ставиться на обсуждение в профильных международных организациях.

Напомним, Шяуляйский окружной суд осудил на шесть лет бывшего литовского политика Альгирдаса Палецкиса, он обвинен в шпионаже в пользу России. Приговор не является окончательным и может быть обжалован в Апелляционном суде Литвы. Уточняется, что генпрокуратура предлагала наказать Палецкиса девятью годами лишения свободы.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась в деталях дела Палецкиса.

По версии литовской прокуратуры, до своего ареста Палецкис в 2017–2018 годах неоднократно встречался в РФ с бывшим командиром группы «Альфа» Михаилом Головатовым. В частности, Палецкис вместе со своим знакомым предпринимателем Деймантасом Бертаускасом 17–18 февраля 2017 года находился в Москве – и там они якобы договаривались о сотрудничестве с представителями партии «Единая Россия». Для этого Палецкис и Бертаускас, как считают прокуроры, и связались с Головатовым, а также с другим бывшим офицером «Альфы» Эдуардом Кругловым. Головатов, по мнению литовских следователей, завербовал Палецкиса и Бертаускаса – дабы те собирали информацию для российских спецслужб.

В декабре 2018 года литовские правоохранительные органы объявили о проведении расследования возможного шпионажа в пользу России, в котором подозрения были предъявлены «целой сети лиц», среди них бывшему лидеру партии «Социалистический народный фронт» Палецкису. Тогда сообщалось, что были задержаны и другие лица, однако их фамилии не разглашаются. По этому же делу в Литве 18 декабря 2018 года был задержан житель России, бывший лидер просоветской организации «Единство» Валерий Иванов.