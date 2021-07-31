Эрдоган назвал поджоги вероятной версией причин пожаров в Турции

Турецкие власти расследуют причины охвативших юг страны лесных пожаров, рассматривается также версия поджогов, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган.

«Мы тщательно расследуем причины пожаров. Если есть такие предатели, которые способны сжечь собственную родину, они понесут самое суровое наказание», – приводит РИА «Новости» слова Эрдогана.

Между тем, число пострадавших при лесных пожарах в Турции возросло до 410. Ранее сообщалось о шести жертвах стихийного бедствия и 185 пострадавших.

«На данный момент у нас 410 человек, которые пострадали от пожаров. Выписаны 400 человек, 10 находятся в стационаре», – написал глава минздрава республики Фахреттин Коджа в Twitter.

Ранее президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Эрдоганом ситуацию с лесными пожарами на юге Турции, заверив его в продолжении оказания помощи в борьбе со стихийным бедствием.

Напомним, три российских противопожарных самолета Бе-200 принимают участие в тушении лесных пожаров на юге Турции.

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил зоной бедствия регионы страны, пострадавшие от лесных пожаров, а также пообещал активно бороться с проблемой и дальше.

Эрдоган также заявил о расследовании разведкой причин пожаров.

Между тем турецкие СМИ сообщили, что в населенных пунктах Гюверджинлик в районе Бодрума, Дидиме в провинции Айдын и Еникей в районе Аланьи были зафиксированы новые лесные пожары.