 

Умер автор песни «Носики-курносики» Борис Емельянов

31.07.2021, 17:24, Новости дня
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Советский и российский композитор Борис Емельянов умер в возрасте 80 лет от последствий коронавирусной инфекции.

Композитор, автор музыки к ряду всенародных шлягеров Борис Михайлович Емельянов скончался 27 июля в возрасте 80 лет, пишет «Российская газета».

Прощание с маэстро состоялось в субботу, 31 июля, в траурном зале Николо-Архангельского кладбища Москвы. По информации издания, Емельянов скончался от последствий коронавирусной инфекции.

Борис Емельянов родился 20 апреля 1941 года под Хабаровском. Он окончил Карагандинское музыкальное училище и переехал в Новокузнецк, где писал песни для местных исполнителей. В конце 1970-х начал работать с поэтами Робертом Рождественским, Евгением Евтушенко, Леонидом Дербеневым и Борисом Дубровиным в Москве. Особую известность Емельянову принесла песня «Носики-курносики», которая прозвучала на телевидении в 1978 году в исполнении Валентины Толкуновой.



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