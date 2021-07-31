DT – РФ и Китай каждый день угрожают Лондону в космическом пространстве

По словам британских генералов, РФ и Китай ведут активную деятельность в космосе, которая несёт в себе угрозу для их противников. Поэтому в Великобритании решили создать новое Космическое командование, которое будет заниматься сбором и распределением информации, пишет The Daily Telegraph.



Reuters

Активность РФ и Китая в космосе несёт в себе угрозы на ежедневной основе, заявил глава штаба Военно-воздушных сил Великобритании Майк Уигстон в интервью The Daily Telegraph. В частности, нарекания у британских генералов вызывают российские и китайские спутники, которые летают слишком близко и могут разрушить чужие аппараты.

Кроме того, по его словам, Китай и РФ собирают разведданные. Он считает, что в будущем войны будут вестись в космосе, поэтому Великобритании нужно уже сейчас готовиться к такому развитию событий. При этом «безответственное» поведение РФ и Китая британские военные наблюдают по нескольку раз в год.

Так, Россию они обвиняют в том, что за последний год она разместила ряд спутников, которые «можно описать как обладающие характеристиками оружия», и она произвела манёвры, которые должны были уничтожить другой спутник.

Китай, в свою очередь, продолжает разработку технологий противодействия спутникам, и сюда входят разные техники — от ракет до лазерного оружия, электронного подавления и уничтожения с помощью других спутников. При этом Китай проводит испытания на собственных аппаратах, чтобы показать свои возможности.

Генерал Патрик Сандерс, глава Стратегического командования Великобритании, подчеркнул, какие тяжёлые последствия космическая война будет иметь для людей, ведь спутники не только дают поддержку военным, но и обеспечивают работу гражданских технологий.

Все эти комментарии издание получило во время открытия нового Космического командования. Великобритания создала новое подразделение своих вооружённых сил. Британские военные рассчитывают, что, когда оно выйдет на полную мощность, оно обеспечит командование и контроль за всеми космическими силами страны. Оно займётся сбором и распределением информации об угрозах в космической сфере, включая информацию с наземных и космических радаров, а также информацию союзников.

Всего на космическую оборону британское правительство выделило ₤1,4 миллиардов на 10 лет, и власти утверждают, что такие инвестиции в космос имеют жизненно важное значение, чтобы сохранять превосходство. Для этого, в частности, военным нужны спутники, способные передавать данные без потерь, а также заниматься разведкой в космосе.

При этом США пообещали дать британским военным доступ к своей секретной информации. Дело в том, что во время гипотетических военных учений против Китая Америка «позорно проиграла», поскольку её информационные системы в самом начале битвы были обезврежены, напоминает The Daily Telegraph.