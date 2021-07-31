Суд признал это возрастной дискриминацией – Times не рекомендует называть коллег «бабушками», даже если у них есть внуки

Британка Энн Допсон подала в суд на издательскую компанию, в которой она проработала много лет, потому что в своей статье коллега назвал её «бабушкой», пишет The Times. Хотя у истца на тот момент уже было трое внуков, она сочла такое обращение «нападкой» на её возраст и пожаловалась, что это спровоцировало «шуточки на работе». Суд признал статью, вскоре после выхода которой Допсон уволилась, «дискриминацией по возрастному признаку».



Reuters

Британцам придётся быть осторожнее в выражениях и постараться больше не называть своих старших коллег «дедушками» или «бабушками», даже если у тех есть внуки. Как постановил суд по трудовым спорам, подобное обращение является дискриминацией по возрастному признаку, пишет The Times.

В суд на своего работодателя, издательскую фирму Stag Publications из Хартфордшира, подала британка Энн Допсон, после того как коллега в своей статье назвал её «бабушкой». На тот момент ей было 62 года.

Допсон, работавшая директором по продажам, рассказала, что в майском выпуске 2017 года журнала Fleet World, который публиковало её издательство, появилась статья её коллеги Стива Муди с обзором на автомобиль Renault Kadjar на семь посадочных мест. В своём материале обозреватель утверждал, что в течение года машину тестировали несколько сотрудников компании, включая Допсон. «Машина чудесно продемонстрировала себя на трёх сферах применения: как семейное средство передвижения, как тачка для холостяцких разъездов по городу и как комфортабельное авто для бабушки», — цитирует The Times отрывок из обзора.

Британка пожаловалась, что, хотя на тот момент у неё уже было трое внуков, комментарии Муди чувствовались как «нападка» на её возраст и «повлекли за собой шуточки на работе». В итоге Допсон уволилась с позиции, на которой зарабатывала £50 тыс в год, и решила отстаивать свои права в судебном порядке.

По информации The Times, суд постановил, что характеристика, данная британке, действительно может быть приравнена к «уничижительному» и «менее благосклонному» отношению к Допсон, поскольку «привлекла внимание к её возрасту».

До обращения в суд британка направила официальную жалобу руководству издательства, в которой написала: «Меня не смущает то, что я бабушка <…> и на протяжении последних семи лет, с тех пор как родился мой внук Том, я с удовольствием при каждом удобном случае всем показываю его фотографии, но я не приемлю обращение, которое может быть расценено как нападка на мой возраст».

Издательство отклонило жалобу Допсон, которая впоследствии ушла на больничный и уволилась, так и не выйдя больше на работу.

Как обращает внимание The Times, хотя суд и признал, что статья Муди была дискриминационной, и раскритиковал работодателя за отказ рассмотреть жалобу сотрудницы, претензии Допсон к издательству он отклонил, потому что это был «отдельный» инцидент, а свою первоначальную жалобу британка направила слишком поздно.