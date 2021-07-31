 

Компания Chery представила новый седан Xuandu

31.07.2021, 10:32, Новости дня
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Китайский бренд Cowin объявил о выходе нового седана под названием Cowin Xuandu.

Автомобиль представляет собой более современную модификацию модели Arrizo 7. Новинка имеет схожие проемы дверей и общую конфигурацию. Однако не обошлось и без индивидуальных особенностей по внешнему виду. Седан Xuandu получит светодиодные фары и модернизированные боковые панели. Под капотом китайской модели предложили 1,5-литровый бензиновый двигатель на 156 л.с. мощности.

Кроме того, автомобиля имеет 5-ступенчатую коробку передач или вариатор в более дорогой комплектации. Внешний вид седана Xuandu достаточно спортивный, о чем свидетельствуют рельефы кузова. Пока в компании не называют стоимость автомобиля на местном рынке.



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