Новый внедорожник SsangYong Rexton вышел на европейский рынок

Новый семиместный внедорожник SsangYong Rexton получил очередное обновление для европейского рынка.

Автомобиль появится у местных дилеров в трех комплектациях Pro, Premium и Limited. В частности, модель имеет модернизированную головную оптику, светодиодные ходовые огни, увеличенные 17-дюймовые диски. Кроме того, салон получит мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Новый внедорожник оснащен центральным замком с дистанционным управлением, электрическими стеклоподъемниками и другими опциями для более комфортной езды.

Под капотом внедорожника установлен 2,2-литровый дизельный двигатель на 202 л.с. мощности. Модель приводится в движение восьмиступенчатой автоматической трансмиссией. Средний расход топлива составит 7,7 литра на 100 км пути.