 

Компания Lincoln тестирует новый электрокар

31.07.2021, 10:32, Новости дня
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Американский автогигант Lincoln в настоящее время тестирует новую электрическую модель.

Известно, что тестовые испытания осуществляются на американских дорогах. Автомобиль выполнен на базе популярной модели Ford Mustang Mach-E. Отличить новый экземпляр электрокара можно по увеличенному дорожному просвету, крупным колесным аркам и задним крыльям. Вместе с тем эксперты прогнозируют официальный выход автомобиля уже к следующему году.

Заявлено, что электрическая новинка получит платформу RWD/AWD BEV. Американский бренд ранее анонсировал намерения полностью перейти на электрическую технику к 2030 году, однако пока подробности плана не раскрыты.



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