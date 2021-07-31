 

В РФ захотели автоматически лишать водителей прав при некоторых заболеваниях

31.07.2021, 9:18, Новости дня
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ГИБДД сможет автоматически приостанавливать действие водительских прав, если у автомобилиста обнаружатся некоторые заболевания, изменения могут вступить в силу с 1 марта 2022 года, пишут СМИ.

С 1 марта следующего года медсправки, необходимые для получения и продления водительских прав, не надо будет предъявлять в ГИБДД. Это будет электронный документ, который Минздрав сам доставит в МВД, передает «Коммерсант» со ссылкой на доработанный проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения».

Отмечается, что клиники будут обязаны сообщать ГИБДД о найденных у водителей заболеваниях, при которых нельзя управлять транспортным средством (например, об ухудшении зрения или алкоголизме).

Если врач на очередном медосмотре обнаруживает у водителя заболевание, которое является противопоказанием для вождения, его направят на «внеочередное медицинское освидетельствование». Список болезней, при которых запрещено иметь водительские права, утвержден постановлением правительства №1604, в него, в частности, входят проблемы со зрением, неработоспособность конечностей, алкоголизм, наркомания и иные заболевания.

Действие водительских прав приостановят, если диагноз подтвердится, то автомобилиста лишат удостоверения.

При выявлении ограничений к вождению гражданину предложат получить новые права с соответствующей отметкой. Если водить машину запрещено, то удостоверение аннулируется окончательно.

«Вносимые изменения направлены на оптимизацию электронного информационного взаимодействия Минздрава и МВД, что, в свою очередь, окажет положительное влияние на состояние безопасности дорожного движения», – заявили в Госавтоинспекции.

При этом вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин выразил опасение, что данная схема не будет эффективно работать из-за возможной коррупции.

«Бить нужно не по водителям, которых теперь будут гораздо чаще признавать слепыми и наркоманам, а по системе клиник, торгующих медицинскими справками», – подчеркнул он.

Ранее Минздрав решил обязать автомобилистов сдавать тест на хронический алкоголизм.



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