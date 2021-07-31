 

В Украине подтвердили более 900 случаев COVID-19, больше всего – в Киеве и Одесской области

31.07.2021, 8:47, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Об этом пресс-служба Министерства здравоохранения проинформировала в Facebook. 

За минувшие сутки были госпитализированы 486 человек, 510 пациентов выздоровели, 15 украинцев скончались. 

С начала эпидемии в стране коронавирусную инфекцию подтвердили у 2 252 785 украинцев, 2 186 863 заболевших выздоровели, 52 945 человек умерли. 

30 июля украинцам сделали 42,5 тыс. тестов на коронавирус, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (176), Одесской (85), Донецкой (73), Харьковской (70) и Днепропетровской (56) областях.

Последние четыре дня в Украине росла суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией, 29 июля было подтверждено 962 случая COVID-19. 

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1910557965773966

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.06 / В ДТП в Черкассах погибло три человека

01.09 / Следователя центрального аппарата СК задержали за взятку

08.10 / У Чубайса выявили коронавирус

04.06 / Депутат Госдумы рассказал, как превратить США “в самую нищую страну”

10.07 / Трамп поддержал решение Канье Уэста баллотироваться в президенты США

13.02 / В Аргентине стартовал процесс по делу о 400 кг кокаина в российском посольстве

16.05 / Число умерших от коронавируса в Украине превысило 48 тыс.

07.03 / “Укрзалізниця” приостановила продажу билетов в Закарпатскую область, которая попала в “красную” зону

10.03 / В Белом доме подтвердили, что собака Байдена укусила человека

24.09 / В Украине создают двойную систему инспектирования пенитенциарных учреждений – Офис генпрокурора

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика