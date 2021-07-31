В парламенте Франции считают, что европейский регулятор не может одобрить российскую вакцину от коронавируса

Такое мнение высказала депутат Национального собрания Франции от правящей партии “Вперед, республика” Валерия Фор-Мунтян в эфире канала “Исландия” 28 июля.

Представительницу пропрезидентской политсилы спросили, почему Франция выступает против российских и китайских вакцин.

Фор-Мунтян пояснила, что в Евросоюзе лекарственные препараты перед выходом на рынок должны получить одобрение ЕМА.

“В данный момент наше агентство получило досье на китайскую и российскую вакцину, но они посчитали, что эти документы были неполными. Есть информация, которой недостаточно, и они не могут сегодня разрешить эти вакцины на нашем рынке, потому что информация не совсем была поставлена такой, какую требует это агентство, чтобы зарегистрировать любой медикамент в Евросоюзе. Поэтому на данный момент ничего нам не позволяет принять эти вакцины на нашей территории. Это связано именно с санитарными данными и данными лабораторий”, – сказала депутат.

Фор-Мунтян не уточнила, какие имеет ввиду вакцины.

Контекст:

На 31 EMA одобрило вакцины от COVID-19, разработанные компаниями Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. На рассмотрении регулятора находятся пять препаратов, среди них российский “Спутник V” и китайский CoronaVac.

Последнюю вакцину применяют для иммунизации украинцев. ВОЗ одобрила использование CoronaVac в начале июня 2021 года. Глава Минздрава Украины Виктор Ляшко говорил 1 июля, что ЕМА в ближайшее время вынесет решение по CoronaVac, а также по вакцине Covishield от AstraZeneca, произведенной в Индии.

Российский “Спутник V” не одобрен ВОЗ. Премьер-министр Италии Марио Драги в конце июня допускал, что российская вакцина никогда не получит одобрения европейского регулятора. Она была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года до прохождения третьей фазы клинических испытаний и подверглась критике научного сообщества.

Всемирная организация здравоохранения проверила четыре производственные площадки вакцины “Спутник V”. Известно, что на одном из заводов специалисты ВОЗ обнаружили проблемы с целостностью данных контроля качества и результатов испытаний.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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