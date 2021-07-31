 

На МКС впервые открыли люк в модуль «Наука»

31.07.2021, 2:50, Новости дня
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Космонавты на МКС открыли люк в многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука», следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА.

«Открыли люк», – сообщил российский космонавт Олег Новицкий специалисту на Земле, передает РИА «Новости».

За некоторое время до открытия топливные магистрали модуля продули гелием и окислителем для приведения топливной системы МЛМ в безопасное состояние.

Согласно плану работ на пятницу, на борту модуля космонавты проведут контрольный осмотр отсеков, возьмут пробы воздуха, и поставят агрегат фильтра отчистки атмосферы, пояснили в Роскосмосе, информирует ТАСС.

Накануне российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к МКС. После стыковки на модуле «Наука» произошло незапланированное включение двигателей, которое изменило положение МКС в пространстве. В результате пришлось включить двигатели модуля «Звезда» с целью компенсации возмещения от включившихся двигателей модуля «Наука». В Роскосмосе произошедшее объяснили выработкой остатков топлива модуля «Наука».

Ранее генконструктор РКК «Энергия», руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что двигательная установка МЛМ «Наука» включилась в четверг из-за кратковременного сбоя программного обеспечения.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что двигатели могли включиться из-за человеческого фактора.



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