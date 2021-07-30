 

Кулеба: Согласно принятой Стратегии внешнеполитической деятельности, Украина будет формировать архитектуру безопасности для себя, региона и мира

30.07.2021, 19:00, Новости дня
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Сегодня исторический день. Впервые с 1991 года Украина получила систематизированный стратегический документ высокого уровня по внешней политике: Стратегию внешнеполитической деятельности.

Она разработана по поручению президента Владимира Зеленского и принята сегодня СНБО. Я благодарю секретаря СНБО Алексея Данилова за то, что приняли мы этот документ на заседании в Краматорске.

Где же еще давать старт документу, который главным приоритетом делает дипломатическую защиту Украины от российской агрессии, деоккупацию наших земель и людей и привлечение России к международно-правовой ответственности за ее преступления?

Остальные пять приоритетных направлений внешней политики:

обеспечение суверенитета и территориальной целостности Украины;
курс на членство в ЕС и НАТО;
продвижение украинского экспорта и привлечение иностранных инвестиций;
защита прав и интересов граждан Украины за рубежом;
продвижение положительного имиджа Украины в мире.

Стратегия – это грандиозный документ, который содержит 254 пункта. К его разработке мы подошли максимально инклюзивно – привлекали экспертов и ученых, представителей ведущих аналитических центров в сфере внешней политики, Национального института стратегических исследований, экспертов высокого уровня из числа бывших руководителей дипломатической службы. Благодарность всем и каждому, кто присоединился к этому историческому моменту!

В стратегии есть много интересного. Все содержание можно систематизировать по трем основным темам:

Украина – активный участник международной политики;
Украина формирует архитектуру безопасности для себя, региона и мира;
Украина – это страна новых экономических возможностей.

Документ ставит точку во всех спекуляциях о внешнеполитическом курсе Украины. Полный текст вскоре будет публично доступен, и вы сможете лично в этом убедиться. Будем в последующие недели подробно рассказывать о его содержании.

Источник: Dmytro Kuleba / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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