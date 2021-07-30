 

“Не в полной мере соответствует Конституции”. Зеленский попросил Кабмин подготовить изменения в закон о национальном сопротивлении

30.07.2021, 19:00, Новости дня
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Изменения следует внести с целью полного согласования норм закона с положениями Конституции Украины и устранения технико-юридических недостатков.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/posts/2432222693589250

Агентство “Интерфакс-Украина” уточнило, что в письме Шмыгалю Зеленский напомнил о ряде предложений, которые внесли народные депутаты во время подготовки документа ко второму чтению.

“Внесение поправок привело к тому, что некоторые положения закона не в полной мере соответствуют Конституции Украины и требуют устранения технико-юридических недостатков”, – сказано в письме Зеленского.

В частности, речь идет о предоставлении Кабмину полномочий по определению порядков запрета на проведения мирных собраний, митингов, шествий и демонстраций, изъятие у предприятий и граждан телекоммуникационного оборудования, телевизионной, видео- и аудиоаппаратуры, компьютеров и других средств связи, учебной и боевой техники. Также военному командованию предоставляется право отстранения от работы руководителей предприятий и организаций в случаях, определенных законом “О правовом режиме военного положения”.

“Учитывая важность закона Украины “Об основах национального сопротивления” для обеспечения обороноспособности государства, а также то, что указанный закон Украины вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования и вводится в действие с 1 января 2022 года, предлагаю в двухмесячный срок подать в Верховную Раду Украины предложения о внесении изменений в закон Украины “Об основах национального сопротивления” с целью полного согласования его положений в соответствии с Конституцией Украины и устранения технико-юридических недостатков”, – подчеркнул президент.

Контекст:

Зеленский 25 мая 2021 года внес в Верховную Раду законопроект об основах национального сопротивления №5557.  Верховная Рада поддержала в целом этот законопроект 16 июля. В этот же день рада приняла законопроект №5558. В результате принятия законопроектов численность Вооруженных сил Украины увеличили с 250 тыс. до 261 тыс., из которых 215 тыс. – военнослужащие.

Зеленский подписал эти документы 29 июля.

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся на Донбассе между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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