Украина потеряла почти 17 тыс. км газораспределяющих сетей – Данилов

“Мы не видим оснований не заниматься этим и не выяснять, как это получилось. На сегодняшний день там тотальная монополия. Одна из компаний владеет 70 % Облгазов. Это имеет отношение к [бизнесмену Дмитрию] Фирташу, в отношении которого введены персональные санкции. Мы будем давать поручение Кабинету Министров проверять все эти вещи”, – сказал Данилов.

Он подеркнул, что власти Украины не допустят, чтобы кто-то шантажировал вопросами поставок газа и образования тарифов.

Контекст:

В состав Группы РГК Фирташа входят 18 облгазов: АО “Винницагаз”, АО “Волыньгаз”, АО “Житомиргаз”, АО “Закарпатгаз”, АО “Запорожгаз”, АО “Киевоблгаз”, АО “Днепрогаз”, АО “Днепропетровскгаз”, АО ” Криворожгаз “, АО” Николаевгаз “, АО” Ривнегаз “, АО” Сумыгаз “, АО” Ивано-Франковскгаз “, АО” Харьковгаз “, АО” Харьковгоргаз “, АО” Хмельницкгаз “, АО” Черновцыгаз “и АО” Черниговгаз “. Об этом 24 декабря 2020 года писала “Экономическая правда”.

СНБО ввел санкции против Фирташа 18 июня. Данилов заявил, что Фирташ участвует в титановом бизнесе и поставляет сырье на военные предприятия России.

Фирташ проживает в Австрии. Он один из самых богатых людей в Украине, по версии “Forbes Украина”, бизнесмен занимает 25-е место с состоянием в $420 млн. Его задержали 12 марта 2014 года в Вене по запросу Федерального бюро расследований США. В Штатах бизнесмена подозревают в подкупе индийских властей для получения лицензии на разработку месторождений титана. 25 июня 2019 года Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию украинского бизнесмена в США. Адвокат Фирташа заявил, что тот “категорически отрицает обвинения СНБО”.

—