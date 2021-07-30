Компания Samsung отказывается выпускать Galaxy Note

Южнокорейский производитель официально сообщил об отказе от выпуска смартфона Galaxy Note. Об этом Samsung сообщает на своем корпоративном сайте.

Galaxy Note относится к разряду традиционных мобильных устройств. Однако менеджеры посчитали, что в этом году не стоит тратить ресурсы на производства и продвижение данного устройства.

Менеджеры «Самсунга» посчитали, что вместо разработки новой модели Galaxy Note в этом году лучше внедрить новые функции в других версиях Galaxy. Также эксперты напомнили, что главными трендами развития смартфонов в данный момент являются повышение надежности устройств и расширение количества функций. Такое качество как многозадачность, играет сегодня важную роль, уточняют специалисты.