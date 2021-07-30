Германия ввела обязательные тесты на COVID при въезде в страну

Правительство ФРГ ввело c 1 августа обязательные тесты на COVID для въезжающих в страну из-за роста заболеваемости коронавирусом на фоне массового возращения немецких туристов из отпуска за рубежом.

«Кабинет министров сегодня… принял постановление, представленное минздравом ФРГ, о защите от угроз в связи с коронавирусом SARS-CoV-2… В рамках него все въезжающие с 1 августа 2001 года должны предъявить при въезде удостоверение, им может стать свидетельство о вакцинации, тестировании или перенесенном заболевании. Исключение: при въезде из регионов распространения вариантов коронавируса тест должны предъявить также вакцинированные и выздоровевшие», – передает РИА «Новости» со ссылкой на кабмин ФРГ.

Правила распространяются на всех въезжающих в Германию в возврате старше 12 лет. Ранее они касались только авиапассажиров. Оплата тестов за рубежом производится за счет граждан. При въезде из региона, признанного институтом Роберта Коха областью распространения вариантов коронавируса, негативный тест необходимо предъявить, вне зависимости от наличия вакцинации или антител. РФ включена в список регионов распространения вариантов COVID, сообщили ранее в институте Коха.

Ранее Ангела Меркель заявила, что в стране могут ужесточить антиковидные меры. Канцлер подчеркнула, что ситуация требует дальнейшего соблюдения мер безопасности (ношения масок, соблюдения дистанции, регулирование тестирование). Она призвала граждан активнее вакцинироваться от COVID-19, отметив, что чем больше будет привито граждан, тем больше свобод будет у всех жителей страны, имея в виду отсутствие дополнительных ограничительных мер.