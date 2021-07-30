ЦБ объявил об ужесточении правил для потребкредитов

С 1 октября в РФ ужесточат правила выдачи необеспеченных потребительских кредитов российским гражданам с кредитами, заявили в Центробанке.

«Совет директоров Банка РФ принял решение повысить надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам в рублях, предоставленным с 1 октября 2021 года», – цитирует сообщение регулятора РИА «Новости».

В мае ЦБ сообщал, что россияне начали пытаться брать несколько ипотечных кредитов в один день, а также потребкредиты на первоначальный взнос.