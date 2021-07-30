 

Украинский актер Войтенко стал седьмым участником шоу “Танцы со звездами”

30.07.2021, 16:12, Новости дня
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Артист пережал эстафету фронтмену группы Kadnay Дмитрию Каднаю.

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Публикация от Константин Вои * тенко (@kostiantynvoitenko)

Контекст:

Главным хореографом нового сезона шоу стала победительница первого сезона Алена Шоптенко. Креативным продюсером проекта заявлена хореограф Елена Коляденко.

Впервые судьей шоу стал украино-американский хореограф, чемпион мира по латинским танцам, победитель американского шоу Dancing With The Star на канале ABC Максим Чмерковский. Имена других судей пока не разглашаются. Дату премьеры шоу организаторы также не называют.

Кроме Войтенко, в числе участников шоу заявлены: украинская певица Джамала, солист украинской группы “Танок на майдані Конго” (ТНМК) Олег Михайлюта (Фагот), солистка украинской группы Kazka Александра Зарицкая, актер и стриптизер Алексей Суровцев, участница “Женского квартала” студии “Квартал 95” Анастасия Оруджева и капитан молдавской юмористической команды “Стояновка”, которая является участницей шоу “Лимга Смеха” на “1+1” Иван Люленов.

Войтенко родился в 1988 году в Днепропетровске. В 2011 году окончил Киевский государственный театральный институт имени Карпенко-Карого. В 2010 году начал сниматься в кино, а с 2012 года служит в Киевском новом драматическом театре на Печерске.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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