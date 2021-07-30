 

Подозрительную сумку заметили у офиса Зеленского во время гей-парада

30.07.2021, 15:46, Новости дня
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Украинские правоохранители на фоне акции представителей ЛГБТ-сообщества проверяют сумку, оставленную перед зданием офиса президента Владимира Зеленского, на предмет наличия взрывчатки, сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Возле здания офиса президента Украины Владимира Зеленского в пятницу днем проходит акция представителей ЛГБТ-сообщества в формате рейва. Участники мероприятия выступают за права сексуальных меньшинств. Меры безопасности у здания офиса Зеленского были усилены.

«Есть такая информация. Оставлена под стенами (офиса) сумка. Конкретно о минировании информация не поступала, но подозрительный предмет сейчас проверяется. Чуть позже будем знать, что там», – сообщили в полиции Киева, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что представители ЛГБТ-сообщества планируют провести в пятницу акцию протеста в формате рейва в защиту прав сексуальных меньшинств возле офиса президента Украины в Киеве. На этом фоне уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что руководству Нацполиции страны следует обеспечить безопасность участников гей-парада.

Представители ЛГБТ-сообщества ранее неоднократно проводили акции в Киеве и других городах Украины, в ходе которых у сторонников расширения прав представителей нетрадиционной ориентации часто возникали конфликты с их оппонентами. 



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