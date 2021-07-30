 

Теннисисты обеспечили сборной РФ золотую и серебряную медали

30.07.2021, 15:46, Новости дня
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Российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев вышли в финал на Олимпиаде в миксте, где сыграют с другой российской парой, сообщают информационные агентства.

В результате сборная РФ обеспечила себе золотую и серебряную медали в этой дисциплине, передает РИА «Новости».

Веснина и Карацев в полуфинале обыграли сербов Нину Стоянович и Новака Джоковича – 7:6 (7:4), 7:5. Матч длился час и 44 минуты.

До этого другая российская пара Павлюченкова и Рублев вышли в финал, победив австралийцев Эшли Барти и Джона Пирса.

Ранее в пятницу американцы Остин Крайчек и Теннис Сандгрен проиграли новозеландцам Маркусу Даниэллу и Майклу Винусу в матче за бронзовые медали олимпийского теннисного турнира в парном разряде. В последний раз спортсмены из США не смогли завоевать наград в теннисе на Олимпийских играх 1920 года в бельгийском Антверпене.



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