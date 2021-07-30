 

СК начал проверку после распыления перцового баллончика на детской площадке в Петербурге

30.07.2021, 14:50, Новости дня
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Следователи в Петербурге начали проверку после сообщений о распылении перцового баллончика в подростков на детской площадке, сообщили в региональном следственном управлении СК.

«30 июля в ряде СМИ опубликована информация о том, что жительница Петербурга, находясь на детской площадке, расположенной в Пушкинском районе города, в ходе конфликта, произошедшего между подростками и ее малолетним ребенком, защищая последнего, распылила в сторону подростков перцовый баллончик… По данному факту организована доследственная проверка», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным РЕН-ТВ, многодетная мать поругалась с чужими детьми. Женщина пояснила, что гуляла с ребенком, он катался на карусели до того момента, пока не подошли более старшие дети, которые его согнали.

 

Она сделала замечание, после чего, по ее словам, подростки ее атаковали, тогда она и применила перцовый баллончик. Мать одной из девочек-подростков написала заявление в полицию.

Один из подростков заявил, что женщина якобы кричала на них матом. «Мне и моим друзьям начала предъявлять женщина за то, что мы начали крутиться на карусели с ее ребенком. В итоге она нас обматерила. Мы решили пройти за ней, но когда мы дошли до машины, она моих двух подруг пшикнула перцовкой. Хорошо, что со второй все хорошо, но первой не повезло: ей стрельнули в глаза. Потом приехала полиция и скорая», – сказал он.



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