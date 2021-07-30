 

Кабмин выделит на улучшение качества воздуха в трех городах более 2,5 млрд рублей

30.07.2021, 14:50, Новости дня
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Российское правительство выделит дополнительные деньги на мероприятия по снижению вредных выбросов в атмосферу в Новокузнецке, Омске и Чите, объявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«На мероприятия по снижению вредных выбросов в атмосферу в трех городах – это Новокузнецк, Омск и Чита – выделим дополнительно в текущем и следующем годах более 2,5 млрд рублей», – сказал председатель правительства, передает ТАСС.

По его словам, «средства на это получат Забайкальский край, Кемеровская область – Кузбасс и Омская область».

На заседании премьер также сообщил о планах оказать дополнительную финансовую поддержку Хабаровскому краю на общую сумму около 460 млн рублей. «Для этого перераспределим средства внутри программы «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа». Хабаровский край сможет направить эти ресурсы на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Комсомольске-на-Амуре и приобретение коммунальной техники для него», – сказал Мишустин.

В РФ реализуется федеральный проект «Чистый воздух» (нацпроект «Экология»), цель которого – снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение не менее чем на 20% совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в наиболее загрязненных городах. В настоящий момент в федеральный проект, рассчитанный до 2024 года, входят 12 промышленных центров России: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. 



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