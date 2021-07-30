Эрдоган заявил о расследовании разведкой причин пожаров

Расследование причин пожаров в Турции ведут полиция и разведка страны, сообщил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

«Расследование этих возникших одновременно в разных местах пожаров продолжается. Усиленно работают разведка, полиция. Об итогах будет объявлено. Мы тушим пожары четырьмя-пятью самолетами, 45 вертолетами. Есть самолеты из РФ, Украины, еще один будет отправлен из Азербайджана», – цитирует Эрдогана РИА «Новости».

По его словам, сейчас ситуация с тушением пожаров «развивается в положительном ключе, 57 пожаров взяты под контроль».

Между тем атташе генконсульства РФ в Анталье Андриан Андрианов сообщил, что туристы в Мармарисе вернутся в отели, где отдыхали, поскольку пожарная опасность миновала.

«По ситуации на 12.00 текущего дня, по данным местных властей, пожарная опасность для отелей <…> миновала. Большая часть гостиниц продолжает функционировать в штатном режиме, принимать новые туристические группы. В течение дня запланировано возвращение всех туристов в отели по месту их постоянного отдыха», – отметил Андрианов в эфире «России 24», передает ТАСС.

Лесной пожар начался в среду недалеко от курортного города Манавгат в провинции Анталья на юге Турции, по предварительным данным, из-за сильной жары в регионе. Затем в четверг пожары вспыхнули и в ряде других провинций, включая курортные Айдын и Муглу. По информации Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, число погибших в результате пожаров достигло четырех, пострадали 183 человека.

Ранее Эрдоган заявил, что государство мобилизовало все возможные силы для борьбы с лесными пожарами. По данным администрации президента Турции, более 1,1 тыс. единиц техники задействованы в тушении пожаров, среди которых три российских самолета-амфибии Бе-200.

Турецкие СМИ сообщали, что в населенном пункте Гюверджинлик в районе Бодрума, Дидиме провинции Айдын и Еникей в районе Аланьи были зафиксированы новые лесные пожары.

До этого в Минобороны РФ отмечали, что глава ведомства Сергей Шойгу по указанию президента Владимира Путина направил для оказания помощи Турции в тушении пожаров самолет-амфибию Бе-200 из состава морской авиации ВМФ.