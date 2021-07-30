Тарифы на грузовые перевозки по железной дороге непрозрачные, оснований их повышать нет – Ляпина

“На сегодня тарифообразованик непрозрачное. Никто не понимает, за что именно они платят – за пути или за вагоны. Вагоны либерализованы, вагонная составляющая вообще идет отдельно. Тогда за что? За диспетчеризацию и за пути? Не много ли, ведь вагоны уже на рыночных условиях – и зачем тогда повышать, что там изменилось?” – описала ситуацию Ляпина.

По ее оценкам, “Укрзалізниця” компенсирует убытки от пассажирских перевозок доходами от грузовых, через так называемое перекрестное субсидирование, и для бизнеса тарифы все время растут. Но в конечном итоге за это все равно платят граждане, добавила Ляпина.

“Железная дорога традиционно пытается это все компенсировать за счет повышения тарифа для грузоперевозчиков. Что несправедливо по отношению к экономике в целом и к обществу. Ведь все равно ляжет грузом на того же гражданина, только с другой стороны. Стройматериалы дороже станут, что-то еще подорожает, чем он пользуется. То есть все равно в конце потребитель за все это заплатит. Поэтому грузоперевозчики все время подчеркивают, что должно быть прозрачное тарифообразование. Четко понятно, какой это тариф, что он включает и как это рассчитывается”, – сказала Ляпина.

Контекст:

5 июля Министерство инфраструктуры опубликовало на своем сайте проект приказа о внесении изменений в коэффициенты на грузоперевозки железнодорожным транспортом. В течение месяца в министерстве будут принимать замечания и предложения к этому проекту.

Запланированное “Укрзалізницею” повышение тарифов на грузоперевозки будет одним из наиболее экономически необоснованных и приведет к катастрофе в топливно-энергетическом комплексе Украины, заявила в открытом письме к премьер-министру Денису Шмыгалю Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины.

По итогам прошлого года “Укрзалізниця” получила чистый убыток в размере почти 11,9 млрд грн, финансовые обязательства компании в 2020 году выросли более чем на 1 млрд грн – до 58,3 млрд грн.

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