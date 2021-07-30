 

Тарифы на грузовые перевозки по железной дороге непрозрачные, оснований их повышать нет – Ляпина

30.07.2021, 14:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“На сегодня тарифообразованик непрозрачное. Никто не понимает, за что именно они платят – за пути или за вагоны. Вагоны либерализованы, вагонная составляющая вообще идет отдельно. Тогда за что? За диспетчеризацию и за пути? Не много ли, ведь вагоны уже на рыночных условиях – и зачем тогда повышать, что там изменилось?” – описала ситуацию Ляпина.

По ее оценкам, “Укрзалізниця” компенсирует убытки от пассажирских перевозок доходами от грузовых, через так называемое перекрестное субсидирование, и для бизнеса тарифы все время растут. Но в конечном итоге за это все равно платят граждане, добавила Ляпина. 

“Железная дорога традиционно пытается это все компенсировать за счет повышения тарифа для грузоперевозчиков. Что несправедливо по отношению к экономике в целом и к обществу. Ведь все равно ляжет грузом на того же гражданина, только с другой стороны. Стройматериалы дороже станут, что-то еще подорожает, чем он пользуется. То есть все равно в конце потребитель за все это заплатит. Поэтому грузоперевозчики все время подчеркивают, что должно быть прозрачное тарифообразование. Четко понятно, какой это тариф, что он включает и как это рассчитывается”, – сказала Ляпина.

Контекст:

5 июля Министерство инфраструктуры опубликовало на своем сайте проект приказа о внесении изменений в коэффициенты на грузоперевозки железнодорожным транспортом. В течение месяца в министерстве будут принимать замечания и предложения к этому проекту.

Запланированное “Укрзалізницею” повышение тарифов на грузоперевозки будет одним из наиболее экономически необоснованных и приведет к катастрофе в топливно-энергетическом комплексе Украины, заявила в открытом письме к премьер-министру Денису Шмыгалю Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины.

По итогам прошлого года “Укрзалізниця” получила чистый убыток в размере почти 11,9 млрд грн, финансовые обязательства компании в 2020 году выросли более чем на 1 млрд грн – до 58,3 млрд грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.10 / Российские астрономы вычислили расстояние до 18 карликовых галактик

30.12 / Степанов заявил, что Украина готова к вакцинации против коронавируса “независимо от вида вакцины”

13.12 / Азербайджан провел «антитеррористическую операцию» в Карабахе

11.05 / DM – в администрации Байдена признали, что кибератаки — это «всерьёз и надолго»

06.03 / Детский писатель Доктор Сьюз стал очередной жертвой «культуры отмены» в США

06.12 / Сын Королевской владеет криптовалютой на $23 млн

10.01 / Лукашенко назвал сроки подготовки проекта новой конституции Белоруссии

20.07 / ВСУ за неделю ликвидировали 11 боевиков – штаб ООС

29.03 / Пробка в Суэцком канале стала видна за 65 километров

19.06 / Роналду установил рекорд по количеству подписчиков в Instagram

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика