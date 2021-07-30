 

СБУ объявила в розыск сепаратиста. Его обвиняют в подготовке подростков для службы в “ДНР”

30.07.2021, 14:20, Новости дня
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Сообщается, что по заданию кураторов из РФ организатор создал “структуру военного типа с жесткой дисциплиной”. С начала российской агрессии клуб заработал на базе школьного кружка.

“Подростки, среди которых, в основном, девушки: проходили строевую, физическую, тактическую и огневую подготовку; имели “воинские звания”; обязаны были носить военную форму. “Молодых бойцов” готовили для будущего прохождения службы в отдельных террористических подразделениях ДНР”, – сообщили в СБУ.

По версии правоохранителей, “курсантов” идеологически накачивали идеями отсоединения всей территории Донецкой области от Украины.

Организатора обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); ч. 3 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) ч. 1 ст. 304 (вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность) УК Украині.

В суд правоохранители направили обвинительное заключение в отношении организатора, его объявили в розыск.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, за время конфликта погибло около 13,9 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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