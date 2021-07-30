В Украине есть случаи, когда экорейдеров задерживают и предъявляют им подозрения – юрист

Юрист считает, что такие уголовные производства имеют перспективу, и пострадавшие от экорейдерства бизнесмены могут привлечь подозреваемых к ответственности в суде.

“Было зарегистрировано уголовное производство по статье 206 [Уголовного кодекса Украины] – препятствование противоправное хозяйственной деятельности, и велось документирование всей преступной группы. Через полтора года были задержаны лица, семь человек. Организаторам и им сообщили о подозрении, в настоящее время следствие продолжается”, – рассказал адвокат.

Подробностей дела он не сообщил.

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