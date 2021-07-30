 

В Украине есть случаи, когда экорейдеров задерживают и предъявляют им подозрения – юрист

30.07.2021, 14:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Юрист считает, что такие уголовные производства имеют перспективу, и пострадавшие от экорейдерства бизнесмены могут привлечь подозреваемых к ответственности в суде.

“Было зарегистрировано уголовное производство по статье 206 [Уголовного кодекса Украины] – препятствование противоправное хозяйственной деятельности, и велось документирование всей преступной группы. Через полтора года были задержаны лица, семь человек. Организаторам и им сообщили о подозрении, в настоящее время следствие продолжается”, – рассказал адвокат.

Подробностей дела он не сообщил.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.12 / Эксперт: Пашинян не виноват в истоках поражения Армении в Карабахе

12.03 / Конго приостановила начало вакцинации препаратом AstraZeneca

27.08 / Число заявок на пособие по безработице в США держится на уровне 1 млн

20.03 / “Главная политика – не дергаться, не проявлять инициативу”. Саакашвили раскритиковал украинское правительство

24.04 / Британская разведка сравнила российскую и китайскую «угрозы»

21.04 / “Фуры к ним огромные ходили”, “Дарит продуктовые наборы”, “Музыка из замка никогда не доносится”. Соседи Пугачевой рассекретили, как живет ее семья

26.09 / Десантники высадились беспарашютным способом на учениях «Кавказ-2020»

03.12 / “Какая секси!”, “Зачем замужняя женщина выставляет такое?” Откровенное фото Джанабаевой вызвало обсуждение в сети

30.12 / Представитель президента в КСУ заявил, что глава суда Тупицкий не имеет полномочий назначать спецзаседания

22.10 / Путин раскритиковал модели «импорта» демократии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика