 

“Женщина должна пожертвовать всем. Какая карьера, когда речь идет о твоей семье?” Потап заявил, что хочет стать многодетным отцом

30.07.2021, 14:20, Новости дня
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“Вообще я хочу еще четверо детей. Но начнем с двух. А всего хочу пять детей”, – заявил Потап.

Отвечая на вопрос, чем готов пожертвовать ради своей семьи, артист отметил, что всем, включая карьеру.

“Семья важнее. Вообще это женская штука – женщина должна пожертвовать всем. Но если надо мужчине пожертвовать – я пожертвую ради семьи. Это женская ответственность – строить семью, а мужчине – защищать семью. Если встанет вопрос: “Семья или карьера – какая, в задницу, карьера, когда речь идет о твоей семье?” – резюмировал Потап.

ВИДЕОВидео: Люкс ФМ / YouTube
Контекст:

На данный момент у Потапа есть 12-летний сын Андрей. Его мать –  бывшая жена Потапенко, продюсер Ирина Горовая. Пара зарегистрировала брак в 1999 году. В декабре 2016 года супруги объявили о разводе, а 23 мая 2019 года Потап женился на певице Насте Каменских, с которой  2006-го по 2017 год выступал в дуэте “Потап и Настя”. В этом браке детей у артиста нет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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