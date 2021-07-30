 

Песков прокомментировал встречу Байдена и Тихановской

30.07.2021, 13:00, Новости дня
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя встречу президента США Джо Байдена с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, заявил, что контакты американского лидера – его суверенное дело, они не влияют на ситуацию в Белоруссии.

«Здесь вопрос один – кого представляет госпожа Тихановская. С кем встречается президент США – это его суверенное право, и здесь мы не можем, и не собираемся, и не имеем возможности никак вмешиваться. Это не наше дело», – сказал Песков.

Он добавил, что такого рода встречи не влияют на ситуацию в Белоруссии, передает РИА «Новости».

Напомним, в среду президент США Джо Байден встретился с Тихановской в Белом доме, угостив ее «печеньками». До этого Тихановская встречалась с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. На встречу «заглядывал» и сам госсекретарь США Энтони Блинкен.

После этого Тихановская выразила надежду на введение Соединенными Штатами «самых сильных» санкций против властей Белоруссии.



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