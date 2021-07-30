 

Украинская мужская сборная по фехтованию заняла шестое место на Олимпиаде

30.07.2021, 12:31, Новости дня
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“Встреча с представителями Поднебесной в 1/4 финала, которая завершилась со счетом 35:45, стала решающей для украинцев в борьбе за награды ХХХІІ Олимпиады”, – говорится в сообщении.

После этой встречи украинские спортсмены провели еще два поединка: выиграли у Италии (45:39) и уступили Франции (39:45), заняв в итоге шестое место.

“Мы в принципе неплохо начали поединок против Китая. Но самый молодой в нашей команде спортсмен не смог справиться прежде всего с психологическим напряжением, и волнение сказалось на его фехтовании. Ребята старались ликвидировать отставание, но соперник очень собранно и дисциплинированно работал на удержание счета”, – прокомментировал выступление старший тренер мужской команды шпажистов Владимир Станкевич.

Он отметил, что ответственности с себя как с тренера в этой ситуации не снимает. 

https://www.facebook.com/olympicua/posts/4232989480113883

В состав сборной входят Игорь Рейзлин, Богдан Никишин, Роман Свичкарь и Анатолий Герей. Рейзлин 25 июля завоевал бронзовую медаль в одиночном турнире по мужской шпаге.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24-го июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23-го июля по 8 августа. В Олимпиаде примет участие около 11 тыс. спортсменов.

У Украины четыре олимпийские медали – бронза в женском дзюдо, бронза в мужском фехтовании, бронза в стрельбе из пневматического пистолета и бронза в заплыве на дистанцию 800 метров вольным стилем.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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