 

Тарас Демчишин даст два концерта в Украине. Один из них – c певицей Slavia

30.07.2021, 11:34, Новости дня
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В августе состоятся два выступления в Хмельницкой консерватории. 5 августа – концерт Slavia Premium Concert – вместе с украинской певицей Slavia в сопровождении Симфонического Оркестра под руководством дирижера Тараса Демчишина.

Slavia Premium Concert – это шоу с балетом, сценическим светом. На концерте Slavia исполнит песни из уже имеющегося репертуара, а также саундтреки к американским мультфильмам.

По словам Демчишина, песни Slavia он услышал, будучи в Японии. “Я увлекся ее замечательными, душевными песнями и поэзией. Хочется чтобы молодое поколение украинский воспитывались именно на ее песнях, потому что в них вложена душа, любовь, радость, переживания”, – отметил он.

Афиша предоставлена Тарасом Демчишиным

10 августа состоится концерт Симфонического Оркестра под руководством Тараса Демчишина. В программе — музыка его отца, композитора  Ростислава Демчишина.

Афиша предоставлена Тарасом Демчишиным

Начало мероприятий в 18.30. Билеты можно приобрести здесь.

Контекст:

Тарас Демчишин – главный дирижер Beethoven Sinfonietta в Японии, кларнетист, лицо компании Yamaha, ученик Тацуя Шимону, работал с исполнителями Iwasaki Hiromi, Tamaki Kojii, группой Aska, композитором Джо Хисаиши.

Slavia (Ярослава Притула) начала сольную карьеру на большой сцене в 2021 году, после развода с известным певцом Dzidzio. До этого была участницей коллектива “Друзі”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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