Мнения: Украина пугает жителей Донбасса лишением гражданства, а нам все равно

В украинский парламент был внесен законопроект, согласно которому граждане Украины, получающие российские паспорта, будут автоматически лишаться гражданства. Бредовый проект, внесенный правыми радикалами, по уму не имеет шансов стать законом. Только вот разум на Украине уже давно не правит. А значит, этот законопроект могут поддержать депутаты от пропрезидентской партии «Слуга народа».

В украинский парламент был внесен законопроект, согласно которому граждане Украины, получающие российские паспорта, будут автоматически лишаться гражданства. Бредовый проект, внесенный правыми радикалами, по уму не имеет шансов стать законом. Только вот разум на Украине уже давно не правит. А значит, этот законопроект могут поддержать депутаты от пропрезидентской партии «Слуга народа».

На Украине эта схема уже хорошо обкатана в правление Владимира Зеленского. Сначала националисты выдвигают какую-то радикальную идею, «слуги народа» ее критикуют, националисты обвиняют Зеленского и его фракцию в предательстве, угрожают майданом – и «зеленая» команда поддерживает инициативу националистов.

Тем более, что ЗЕ-команда ориентируется сейчас на воинственно- националистически настроенного избирателя, а не на людей с юго-востока страны. А тем, кто хочет войны в Донбассе до победного конца, идея лишения гражданства людей с российскими паспортами понравится. Возможно, западные кураторы Киева не позволят принять данный проект? На это не стоит рассчитывать. Запад имеет «прекрасное» свойство оценивать одни и те же вещи по-разному, в зависимости от собственной выгоды. А западным патронам Украины выгодно еще больше углубить пропасть между ней и Россией.

Единственное, что не нужно ни американским политикам из Вашингтона, ни европейским бюрократам из Брюсселя – это настоящей войны РФ против Украины, потому что умирать за майданную Украину ни американцы, ни европейцы не будут. А в остальном коллективный Запад заинтересован в максимальной деградации отношений между Россией и Украиной. Правда, при этом они хотят, чтобы Москва продолжала опосредованно финансировать Украину посредством транспортировки газа через ее территорию. Кроме того, и в Вашингтоне, и в Брюсселе понимают, что нынешний режим очень неустойчив, и любые Майданы могут раскачать ситуацию на Украине. В силу этих причин Запад не будет противодействовать принятию закона о лишении гражданства.

В качестве обоснования необходимости принять проект в пояснительной записке приводится аргумент: в Донбассе идет российская паспортизация, которая впоследствии может дать основания РФ вмешаться во внутренние дела Украины. То есть украинские политики опасаются, что если их артиллерия будет систематически убивать не просто жителей ЛДНР, а граждан России, то Москва может вмешаться. И это, думается, самый большой страх у нынешней киевской элиты, потому что можно, как мантру, повторять слова о самой сильной армии в Европе, но реальность выглядит иначе. Украинская армия может противостоять ополченцам Донбасса, но не сможет противостоять Вооруженным силам России. Когда в марте-апреле 2021 года российская армия проводила учения на своей юго-западной границе, в Киеве царила настоящая паника, ждали вторжения со дня на день. Депутат Рады Анна Колесник после того, как услышала доклад главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, написала своему другу СМС о том, что надо уезжать с Украины.

Кроме того, майданным политикам очень не понравилось решение Центризбиркома России, согласно которому граждане России, проживающие в ЛДНР и не имеющие регистрации на территории РФ, смогут проголосовать на выборах в Госдуму онлайн, нужно лишь зарегистрироваться на портале госуслуг. Ведь по факту это означает, что жители Донбасса смогут проголосовать на российских выборах, не покидая территории своего региона. Да, пусть это будет не традиционное голосование, а онлайн. Да, пусть проголосовать смогут не все жители Донбасса, а только те, у кого есть российские паспорта. Но это – тенденция, радующая жителей Донбасса и пугающая власти Украины.

К тому же российские политические партии в преддверии выборов активизировали деятельность в Донбассе, так как видят в жителях, у которых есть паспорта РФ, своих избирателей, а в тех, у кого пока паспорта нет, потенциальный электорат. А это означает, что донбасский вопрос из внешнеполитического начинает для РФ становиться внутриполитическим. Следовательно, надежды майданных политиков заполучить Донбасс при помощи силы или благодаря вмешательству западных покровителей, стремятся к нулю.

Какой эффект может возыметь угроза лишения украинского гражданства на жителей Донбасса? Есть часть жителей ЛДНР, у которых жизнь прочно связана с Украиной: на той стороне родственники, имущество, определенные финансовые интересы. Но те, кому нужно постоянно ездить на Украину, и так не особо стремятся получить паспорт ДНР и особенно России, опасаясь, что об этом может стать известно на Украине, и не желая неприятностей для себя и своих близких, живущих там. Есть пенсионеры, которые получают пенсии на Украине.

Но, думается, большинство из них с удовольствием станут гражданами РФ, если появится перспектива получать российскую пенсию вместо украинской. Это сможет стать возможным, если регистрация в ЛДНР будет приравнена к российской. Существует, конечно, прослойка тех, кто не хочет получать паспорта ДНР и РФ по идеологическим причинам, так как любят Украину. Но таких мало. Украинских националистов в Донбассе всегда было немного, «оранжевые» партии в регионе никогда не набирали все вместе больше 5%. А учитывая, что самые активные националисты уехали еще в 2014-м, количество тех, кто отказывается от паспортов по идеологическим причинам, мизерное.

Большинству же населения ЛДНР – таких, я думаю, минимум процентов 80 – плевать на угрозу лишения украинского гражданства. Люди давно уже не ассоциируют ни себя, ни свой регион с Украиной.

Когда в течение семи лет украинские военные обстреливают твой родной город или село, когда от украинских пуль и осколков гибнут родные, близкие, соседи – невозможно сохранить симпатию и уважение к этому государству. В массе своей люди из ЛДНР рады стать российскими гражданами. А пугать тех, кто пережил семь лет войны, лишением гражданства – как минимум странно. Но вообще-то говоря – смешно.

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