Из окна дома в Москве выпал двухлетний мальчик

Двухлетний мальчик погиб после падения из окна восьмого этажа дома в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

«Вечером 29 июля вблизи жилого дома, расположенного по Щелковскому шоссе в городе Москве, обнаружено тело двухлетнего мальчика с повреждениями, характерными при падении с большой высоты. Установлено, что ребенок выпал с высоты восьмого этажа», – передает РИА «Новости» слова Ивановой.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 с. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Добавляется, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются родственники, соседи и возможные очевидцы трагедии.

Напомним, 18 июля в Москве шестилетняя девочка скончалась после падения из окна шестиэтажного дома, возбуждено уголовное дело.