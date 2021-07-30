 

“Написьник надо по размеру вареника подбирать, чтобы начинку не было видно”. Волочкова выложила новые фото в бикини

30.07.2021, 8:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

29 июля Волочкова выложила в Instagram сразу шесть своих снимков с разными позами и в разных местах. На этот раз она появилась на пляже, в море, на лестнице, возле экзотического растения, но не пальмы, и так далее.

Снимки набрали сразу по несколько тысяч лайков и сотни комментариев. Пользователи не столько критиковали балерину, сколько шутили над подписями к фото.

“Алоэ. Очень полезное растение, если вы обгорели, как я. Зато вернусь с красивым загаром”, – подписала один из снимков Волочнова. На что тут же получила комментарий от lara__boguslavska: “Настя, хочу вас разочаровать, это не алоэ, это агава. От ожогов это растение не поможет”.

“Я на пляже. Такая благодать! Тут практически нет людей”, – подписала еще один снимок балерина. В комментариях возмутилась _priceoflife_: “Такое ощущение, что мадам в школу не ходила. Как можно применять такие обороты речи? Ужас! Неужели нельзя красоту пляжа описать без слова “благодать”?”.

Скриншот: volochkova_art / Instagram

“Я хочу купить этот дом”, – подписала Волочкова фото, на котором полулежа расположилась на каменной лестнице. “Это лестница, Настя!” – удивилась irasem62.

“Я и море”, – написала Волочкова. “Настя, уже не подписывайте, люди же не слепые и видят, что вы на море. И на пальме. И под пальмой”, – посоветовала larisa.shchegoleva.

“Я очень люблю радость, солнце и пальмы!” – написано под еще одним фото балерины. “Спасибо, что напомнили, за пару часов могли забыть”, – поблагодарила kir_eva.

Больше всего подписчики критиковали бикини Волочковой, которые, по их мнению, явно меньше нужного размера. Жестче всех высказалась natashashatylo: “Написьник нужно по размеру вареника подбирать, чтобы начинку не было видно”. 

View this post on Instagram

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Контекст:

Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.

После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причиной увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.

В сети Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат. В последнее время снимки певицы вызывали осуждение у ее подписчиков.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.03 / Разыскиваемый под лавиной в Хибинах ребенок погиб

11.12 / Для посетителей кафе и гостиниц Подмосковья ввели требования по тестированию на COVID

11.02 / Миссия ОБСЕ не нашла в Донбассе российских военных

03.11 / Курц назвал стрельбу в Вене “ужасным терактом” и сообщил о гибели одного из нападавших

18.03 / В Харьковской области неизвестные подорвали банкомат и украли деньги

17.07 / Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ровенской области возросло до 23 человек. Полиция назвала вероятную причину аварии

02.07 / “Секси”. Солистка группы Kazka Зарицкая стала блондинкой и завила локоны

15.07 / Эксперт назвал «топорной» контрабандную поставку нефти на Украину из России

14.03 / В Магадане школьника без денег высадили из маршрутки на мороз

17.04 / Конец «масштабного самообмана» — уход из Афганистана лишь закрепляет провал Запада

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика