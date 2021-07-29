Аргентина получила 500 л активного вещества для производства «Спутника V»

В Аргентину доставили 500 литров активного вещества для производства российской вакцины «Спутник V», сообщила аргентинская лаборатория Richmond.

Прибытие активного вещества для второго компонента вакцины позволит «произвести примерно 760 тыс. доз». Richmond заверила, что произведет их в короткий срок, передает РИА «Новости».

Напомним, в Аргентине решили вводить гражданам только первую дозу, а применение второй отложили, чтобы ускорить темпы вакцинации населения. Сейчас Аргентина, которая не закупала вторую дозу, столкнулась с нехваткой препарата.

Аргентиские СМИ опубликовали письмо советницы президента страны Сесилии Никколини руководству РФПИ, отравленное 7 июля. В нем она просила срочно прислать партии второго компонента. РФПИ и Аргентина договорились ускорить поставки «Спутника V».