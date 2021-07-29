 

Аргентина получила 500 л активного вещества для производства «Спутника V»

29.07.2021, 2:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Аргентину доставили 500 литров активного вещества для производства российской вакцины «Спутник V», сообщила аргентинская лаборатория Richmond.

Прибытие активного вещества для второго компонента вакцины позволит «произвести примерно 760 тыс. доз». Richmond заверила, что произведет их в короткий срок, передает РИА «Новости».

Напомним, в Аргентине решили вводить гражданам только первую дозу, а применение второй отложили, чтобы ускорить темпы вакцинации населения. Сейчас Аргентина, которая не закупала вторую дозу, столкнулась с нехваткой препарата.

Аргентиские СМИ опубликовали письмо советницы президента страны Сесилии Никколини руководству РФПИ, отравленное 7 июля. В нем она просила срочно прислать партии второго компонента. РФПИ и Аргентина договорились ускорить поставки «Спутника V».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.07 / Новый штамм COVID-19 обнаружили в 96 государствах

06.07 / Бывший сотрудник Белого дома – Трамп — угроза для нашей страны и Конституции

13.01 / Советники глав государств “Нормандской четверки” снова встретятся 22 января

27.06 / В Киеве мужчина залез на крышу поезда и загорелся, очевидцы сняли видео

27.06 / Мнения: Москва словам не верит

13.09 / В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом

27.06 / Власти Великобритании будут расследовать утечку записей, на которых глава минздрава Британии целовался с помощницей

01.09 / “Без тестирования на COVID-19 и карантина”. Болгария на месяц упростила правила въезда для украинцев

27.05 / Девушку Протасевича признали политзаключенной

18.05 / Расследование “дела Семенченко” продлили еще на полгода – адвокат

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика