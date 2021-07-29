На Олимпиаду не допустили шесть украинских и белорусских легкоатлетов

К участию в Олимпийских играх в Токио не допустили 20 спортсменов из шести стран, информирует Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU).

В сообщении от 28 июля, опубликованном на сайте AIU, говорится, что спортсмены нарушили антидопинговое правило, в соответствии с которым атлет за 10 месяцев должен пройти три допинг-теста во внесоревновательный период с интервалом не менее трех недель. Были наказаны 10 атлетов из Нигерии, по три – из Белоруссии и с Украины, двое из Кении и по одному из Марокко и Эфиопии, передает РИА «Новости».

23 июля летние Олимпийские игры в Токио были объявлены открытыми. Из-за санкций Спортивного арбитражного суда (СAS) российские спортсмены выступают под флагом ОКР и без гимна России, который на церемониях заменяет музыка из Первого концерта Петра Чайковского.