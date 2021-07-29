 

Названы технологии, которые определят будущее человечества

29.07.2021, 2:26, Новости дня
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Эксперты назвали пять наиболее перспективных технологий, которые должны изменить будущее человечества. На первое место они поставили автономные автомобили, которые движутся без водителя. Специалисты полагают, что именно они позволят решить проблему уличных заторов, а самое главное – автоаварий и гибели людей.

Следующей перспективной технологией названа дополненная реальность. Она окончательно объединит виртуальный и реальный миры. Замыкает тройку генная инженерия, которая решает проблему продолжительности жизни, нехватки продуктов питания и пр.

Кроме того, появятся принципиально новые средства связи. И, наконец, человек сделает новые крупные шаги в освоении космоса, предполагают эксперты.



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