 

Байден заявил о «гонке» между США и Китаем

29.07.2021, 1:48, Новости дня
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США должны восстановить «позиции наиболее мощной экономики в мире», сообщил глава американского государства Джо Байден.

По его словам, «это так же важно, как и размер вооруженных сил». Он посоветовал «посмотрить на Китай» тем людям, которые считают, что США «не находятся в состоянии гонки». Вспоминая свои встречи с Си Цзиньпином, Байден заявил, что китайский лидер «не считает» демократии «конкурентоспособными в XXI веке». Как сообщил Байден, Си Цзиньпин «очень четко дает понять» это.

«Что же, у меня для них есть новость: авторитаризм не восторжествует, если мы будем делать то, что мы в состоянии делать, в качестве демократий», – сказал президент США, добавив, что от Вашингтона будет зависеть, удастся ли убедить остальные государства в плюсах демократии. По его словам, многие страны «пытаются перестраховаться» и «думают, стоит ли им двигаться в сторону авторитаризма или же остаться вместе с демократиями», передает ТАСС. 

Напомним, представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США и Китаю нужны некие «защитные заграждения», чтобы «конкуренция не переросла в конфликт». Однако очередные переговоры по созданию этих «заграждений» прошли в лучшем случае безрезультатно.



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