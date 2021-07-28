В Сенате начали угрожать минфину США из-за «Северного потока – 2»

Если Белый дом не введет новые санкции против газопровода «Северный поток – 2», утверждение двух кандидатур в минфин США заблокируют, заявили сенаторы-республиканцы.

Сенатор Пэт Туми и 11 его однопартийцев из банковского комитета Сената США направили главе ведомства Джанет Йеллен письмо, в котором заявили, что газопровод «наносит прямой ущерб интересам национальной безопасности США». По их словам, завершение строительства приведет к усилению «вредоносного влияния РФ на Европу, дестабилизирует хрупкую безопасность Украины и будет способствовать дальнейшей агрессии России». Под угрозой оказалось утверждение Брайана Нельсона и Элизабет Розенберг, которые в министерстве должны будут отвечать за выполнение санкций, передает РИА «Новости».